Konya'da bir zanlı eşini silahla öldürdü, kayınvalidesini de yaraladı

Konya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü, annesi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.A.E, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek eşi Z.E. ile kayınvalidesi A Ç'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Z.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ç. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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