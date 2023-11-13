Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir zanlı eşini silahla öldürdü, kayınvalidesini de yaraladı

        Konya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü, annesi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir zanlı eşini silahla öldürdü, kayınvalidesini de yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü, annesi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D.A.E, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek eşi Z.E. ile kayınvalidesi A Ç'yi silahla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Z.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ç. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" devam ediyor
        Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" devam ediyor
        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifad...
        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifad...
        Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı
        Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı
        Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı
        Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı
        BEYSU kaynak suyunun üretim kapasitesi 5,5 katına çıkarılacak
        BEYSU kaynak suyunun üretim kapasitesi 5,5 katına çıkarılacak
        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi (2)
        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi (2)