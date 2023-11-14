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        Konya'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

        Konya'da otomobilin yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:32
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        Konya'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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        Konya'da otomobilin yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

        Ağır yaralanan Emine Atalay, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

        Atalay'ın cenazesinin Kadınhanı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, 12 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        Sürücü nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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