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        Konya'da bir kişi direksiyon başında ölü bulundu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 23:05 Güncelleme: 14.11.2023 - 23:16
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        Konya'da bir kişi direksiyon başında ölü bulundu
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde hal içindeki pazar yeri girişinde park halindeki 42 CJK 49 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Gelen sağlık ekipleri, sürücü M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hüyük ilçesinde kömür ve hurda işiyle uğraştığı öğrenilen M.U'nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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