Otomobil ile ATV ye çarpıp takla attı 2 yaralı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Burunsuz Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Burunsuz Mahallesi ile Köşk Mahallesi arasındaki yolda akşam saatlerinde M.S'nin (18) kullandığı 14 DH 795 plakalı araç seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde duran plakasız atv motora çarptı.

Kaza sonucu otomobil takla atarken, araç içinde bulunan araç sürücüsü M.S ve yanında bulunan M.Y (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan aracı kullanan MY'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.