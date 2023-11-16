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        Karatay Belediyesi soğukta işe gidenlere "sıcak çorba" ikramı başlattı

        Karatay Belediyesi, soğuk havalarda sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara çorba ikramına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:39
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        Karatay Belediyesi soğukta işe gidenlere "sıcak çorba" ikramı başlattı
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        Karatay Belediyesi, soğuk havalarda sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara çorba ikramına başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, "Karatay Belediyesi olarak, soğuk Konya sabahlarında hemşehrilerimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Paylaştıkça mutlu oluyoruz. Çorbamızı paylaşarak gönülleri de ısıtmak istedik. Afiyet ve şifa olsun." dediği aktarıldı.

        Sıcak çorba servisi mobil ikram araçlarından sabah işçi servislerinin yoğunlukla kalkış yaptığı Belh kavşağı ve Şerafettin Camisi önünden yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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