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        İslik - Karaman yolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

        Karapınar İslik Mahallesi, Karaman yolu mevkiinde Sosyal Hizmetlere ait minibüsün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:02
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        İslik - Karaman yolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
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        Karapınar İslik Mahallesi, Karaman yolu mevkiinde Sosyal Hizmetlere ait minibüsün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre 06 DJU 791 plakalı minibüs Karama yolu üzerinde seyir halindeyken sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle art arda takla attı.

        Kazada minibüsün içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

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