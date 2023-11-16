İslik - Karaman yolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Karapınar İslik Mahallesi, Karaman yolu mevkiinde Sosyal Hizmetlere ait minibüsün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Karapınar İslik Mahallesi, Karaman yolu mevkiinde Sosyal Hizmetlere ait minibüsün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre 06 DJU 791 plakalı minibüs Karama yolu üzerinde seyir halindeyken sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle art arda takla attı.
Kazada minibüsün içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
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