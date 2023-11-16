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        Konya'da tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:05 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:10
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        Konya'da tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Aydın G. idaresindeki 42 AAR 975 plakalı minibüs, Konya-Ankara yolu Cihanbeyli Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Ali D. idaresindeki 42 TH 529 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü Aydın G. ile minibüsteki Kezban G, Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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