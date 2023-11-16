Konya'da tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Aydın G. idaresindeki 42 AAR 975 plakalı minibüs, Konya-Ankara yolu Cihanbeyli Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Ali D. idaresindeki 42 TH 529 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Aydın G. ile minibüsteki Kezban G, Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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