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        Konya'da eşini silahla öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı

        Konya'da eşini silahla öldüren, kayınvalidesini de ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:39
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        Konya'da eşini silahla öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı
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        Konya'da eşini silahla öldüren, kayınvalidesini de ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde, 13 Kasım'da gittiği kayınpederinin evinde tartıştığı eşi Z.E'yi silahla öldüren, kayınvalidesi A.Ç'yi de ağır yaraladıktan sonra kaçan D.A.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        Polisin eve geldiğini görünce silahla intihar girişiminde bulunan D.A.E, ikna edilerek gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen zanlının, ifadesinde, babasının evinde kalan eşiyle barışmak için konuşmaya gittiğini, aralarında çıkan kavganın ardından eşi ve kayınvalidesini silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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