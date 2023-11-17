Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ladik'te ziyaretlerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ladik Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Altay, ilk olarak Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu ve AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Gamze Karacan ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik'te tamamlanan Konya Caddesi'ndeki 2,2 kilometrelik sıcak asfalt yatırımını inceledi.

Ladik'te doğal gazdan sonra altyapıda oluşan problemlerin Sarayönü Belediyesi ile beraber giderildiğini aktaran Altay, "KOSKİ'miz ciddi bir altyapı çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca sıcak asfaltı tamamlayarak mahallenin girişini 14 milyon lira bedelle Ladik'e yakışır bir hale getirdik." dedi.

Altay, daha önce yapımına başladıkları düğün salonu projesinin ihalesinde yaşanan sorunun giderildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 36 milyon lira bedelle onun da sürecini en kısa zamanda başlatmayı planlıyoruz. Meydanda bulunan kafeterya için de pazartesi sözleşmeye başlayarak oradaki düzenlemeye başlamış olacağız. Ladikli Ahmet Ağa'nın memleketi olan bu beldeye hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ladik her zaman bizlere çok yoğun bir destek verdi. Sarayönü Belediyemiz ile Ladik'in tüm sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyoruz. Ladik'in çok büyük bir kısmının doğal gaza kavuşuyor olması da burada yaşayan insanlarımızın hayat standardını çok geliştirdi."

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ise Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerden dolayı Altay'a teşekkür ederek, "Ladik'imize yakışır örnek bir yol yapılmış oldu. Düğün salonumuzun da ikmal inşaatı yapıldı. Ayrıca meydanda da bir kafe inşaatına yakın zamanda başlanacak." diye konuştu.

Altay, daha sonra mahalle meydanında vatandaşlarla sohbet ederek, Ladik KOMEK Kurs Merkezi'ni de ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi.