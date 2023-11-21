Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi kızının düğününde yakalandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi kızının düğününde yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan O.G'nin kızının düğününe katılmak için Kayalı Mahallesi'ne geldiği bilgisine ulaştı.

        Gözaltına alınan O.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu 27 Kasım'da gerçekleşecek
        Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu 27 Kasım'da gerçekleşecek
        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
        Seydişehir'de mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
        Seydişehir'de mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        UCLG Başkanı Altay'a Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden tebrik mektubu
        UCLG Başkanı Altay'a Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden tebrik mektubu