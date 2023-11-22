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        GÜNCELLEME - Konya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:05
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        GÜNCELLEME - Konya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.Ç. yönetimindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında N.Ç. idaresindeki 42 ANR 559 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan, eşi Nur, çocukları Gülbahar ve Fatma Işıkgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsünün ise Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        - Cenazeler yan yana defnedildi

        Konya Şehir Hastanesi morgundan alınan cenazeler, Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki meydana getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından baba, eşi ve iki çocuğunun cenazesi yan yana defnedildi.

        Törene ailenin yakınlarının yanı sıra Ahırlı Kaymakamı İsmail Yüksel, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Konya Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin açıklaması

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Akören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin vefat ettiği belirtildi.

        İhbarın alınmasının ardından nöbetçi savcı tarafından kaza yerinde uzman bilirkişiyle gerekli inceleme ve keşiflerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sürücü şüpheli N.Ç. gözaltına alınmıştır. Otomobil sürücüsü E.Ç'nin ise hastanedeki tedavisi devam etmektedir, tedavisi sonrası gözaltına alınıp mevcutlu hazır edilmesi talimatı verilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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