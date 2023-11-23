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        Karapınar'da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi

        Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:49
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        Karapınar'da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi
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        Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Kupa töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, dereceye giren tüm takımları tebrik ederek, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

        Program, İçalan'ın, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları vermesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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