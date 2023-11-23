Karapınar'da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi
Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.
Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.
Kupa töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, dereceye giren tüm takımları tebrik ederek, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.
Program, İçalan'ın, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları vermesinin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.