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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:34
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu bir araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Savcılık talimatıyla araçtaki F.B, B.S. ile K.T. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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