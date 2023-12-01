Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu bir araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Savcılık talimatıyla araçtaki F.B, B.S. ile K.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.​​​​​​​

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