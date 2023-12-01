Konya Valisi Özkan, Sarayönü OSB'yle ilgili açıklamalarda bulundu:

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sarayönü Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkan, Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyeti Toplantısına katıldı. Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, OSB'lerin bulundukları bölgenin istihdam sorunun çözümünde en önemli araç olduğunu, planlı kentleşmeye katkı sağladığını, verimli üretimi teşvik edip bölgesel ekonominin güçlenmesinde ve sürdürülebilir kalkınma sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Sarayönü OSB'nin kurulması amacıyla genel sekreter başkanlığında kalkınma ajansı uzmanlarından oluşturulan değerlendirme komisyonuyla planlama sürecinin başladığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bölgesel gelişme politikalarının uygulaması, uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda sonuç odaklı yaklaşımların belirlenmesi için izleme ve değerlendirme birimi oluşturuldu. Sarayönü OSB kuruluş aşamasında bürokratik yoğunluğun zaman kaybına neden olmaması, sorunların hızlı ve etkin çözümü için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ödevler verilerek, sürecin sağlıklı bir şekilde takibi sağlanmıştır. Bölge ekonomisine can katacak OSB'nin uzun zaman alacak kuruluş aşamaları etkin çalışmalar sayesinde kısa sürede sonlandırıldı."

-"İstihdam oluşturacak"

Özkan, gelişmiş her OSB'nin kalkınmış yöreleri işaret ettiğini vurguladı.

Kuruluşundan sonra ilçe merkezi nüfusunda OSB'nin sağladığı istihdama bağlı olarak artışın gerçekleşeceği, ilçe merkezinde nüfusa bağlı konut talebinde artışın olacağı, bölgede genel olarak gelir ve refah düzeyinde ilerlemenin olacağı öngörüldüğünü akran Özkan, "Başarılı bir OSB uygulaması olan Sarayönü OSB, yerel düzeyde kalkınmaya oldukça önemli bir katkı sağlayacak ve istihdam oluşturacak. OSB'ler, kuruluş ve daha sonraki yapılanma süreçlerine bakıldığında, yatırımların hareketlenmesinde, istihdam olanaklarının artırılmasında, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında, düzenli sanayileşme ve kentleşmeye geçilmesinde, çok önemli görevler üstlenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla tüzel kişilik kazanan Sarayönü OSB, kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacak." ifadesini kullandı.

-"Ülkemizin üretim gücüne katkı veren OSB'lerimizden birisi olacaktır."

Özkan, Sarayönü OSB'nin kuruluş çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Sarayönü OSB'nin ulaşım kolaylığı nedeniyle talep gördüğüne dikkat çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Sarayönü OSB yatırımcılardan aldığı başvuru taleplerine göre satış ve tahsisle ilgili bir strateji belirleyecektir. Mevzuat hükümlerince müteşebbis heyet tarafından belirlenecek olan prensipler ışığında yapılacak olan tahsis ve satış işlemlerinde, yatırımcının mevcut yerinde kiracı olması, mevcut iş yerinin büyüklüğü, kadın, erkek ve engeli istihdam sayısı, atık miktarı, enerji tüketim bilgisi, yatırımcı firmanın mali yapısı gibi kriterler dikkate alınacaktır. Sarayönü OSB'nin bölgedeki sanayi üretiminin gelişmesinde kritik bir misyon üstleneceği düşünülmektedir. Sarayönü OSB işletme aşamasına geçtiğinde Konya'mızın ve ülkemizin üretim gücüne katkı veren OSB'lerimizden birisi olacaktır. Bütün bu olumlu gelişmeler ile birlikte, işsizlik sorununu da bölgesel olarak çözümü hedeflenmekte olup, Sarayönü çevresindeki ilçelerin de bu OSB'den fazlasıyla istifade edeceği değerlendirilmektedir."