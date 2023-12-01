Karapınar'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, kış tedbirleri toplantısına katıldı.
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, kış tedbirleri toplantısına katıldı.
Öztürk, toplantıda, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzluklara karşın tüm kurumların en üst düzeyde koordinasyon içerisinde olması gerektiğini belirtti.
Toplantıya, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, karayolları yetkilileri, kolluk amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
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