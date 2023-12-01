Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karapınar'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, kış tedbirleri toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karapınar'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, kış tedbirleri toplantısına katıldı.

        Öztürk, toplantıda, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzluklara karşın tüm kurumların en üst düzeyde koordinasyon içerisinde olması gerektiğini belirtti.

        Toplantıya, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, karayolları yetkilileri, kolluk amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
        Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
        Konya Valisi Özkan, Sarayönü OSB'yle ilgili açıklamalarda bulundu:
        Konya Valisi Özkan, Sarayönü OSB'yle ilgili açıklamalarda bulundu:
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı
        Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı
        9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
        9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu