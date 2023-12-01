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        Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:01 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:01
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        Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

        Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile eski milli sporcu Mahmut Demir katıldı.

        Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, yaşayan değerlere sahip çıkmak amacıyla Türkiye şampiyonalarının gerçekleştirildiği ilde varsa o ilin şampiyonu yoksa Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarından birinin ismini verme kararı aldıklarını belirtti.

        Son iki yıldır bu geleneği sürdürdüklerini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

        "Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Gerçekleştirilecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ülkemiz için, Türk sporu ve güreşi için çok önemli bir şampiyona olacak. Olimpiyat oyunlarında 2021 yılında alınmayan altın madalyaları Türk güreşi olarak tekrar almak istiyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu şampiyonanın bu tarihte olmasının nedeni 12-18 şubat tarihleri arasında Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da başlayacak olmasıdır. Bu Türkiye şampiyonalarını aradan çıkartıp Avrupa şampiyonalarında tekrar tarih yazmaya devam edeceğiz. Avrupa şampiyonalarında 2022 ve 2023'te 17 madalyaya ulaşmış, 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya almış bir federasyonuz. Takım halinde 2023 yılında grekoromen güreşte Avrupa şampiyonu olmuş, serbestte ikinci olmuş bir Türk güreşinden bahsediyoruz. Kutlu yürüyüşümüze, başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz."

        Güreş sporunun Türk örf ve geleneğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Vahdettin Özkan ise "Kulüplerimizle beraber, belediyelerimizin ve kamunun da bu işe çok daha müdahil olması ayrı bir kıymet ifade ediyor. Federasyonumuzu tebrik ediyorum, milletimizin hissiyatına tercüman olarak Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandıran milli sporcularımız adına şampiyonanın düzenlenmiş olmasının ayrı bir kıymeti olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Adının verildiği bir şampiyona görmüş olmanın kendisini gururlandırdığını ifade eden Mahmut Demir de bundan dolayı Eroğlu'na teşekkür etti.

        Şampiyonanın ikinci gününde 57, 65 ve 74 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.

        30 ilden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyona, 3 Aralık Pazar günü sona erecek.

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