Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası tarafından traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerdeki farkındalığı artırmak amacıyla traktör sürücülerine yönelik "reflektör tak, görünür ol" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında uygulama noktasında traktör sürücülerine reflektör hediye edilerek bilgilendirme yapıldı.

        - Beyşehir'de kış lastiği denetimleri yapıldı

        Beyşehir'de zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.

        İlçedeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Beyşehir-Isparta ile Beyşehir-Konya kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi.

        Kış lastiği bulunanların ise diş derinliğine bakıldı.

        Ekipler, sürücüleri, araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.

        Zorunlu olduğu halde trafiğe kış lastiği olmadan yola çıkan araçların sürücülerine işlem yapıldı.

        - Çiftçiler bilgilendiriliyor

        Beyşehir ilçesindeki çiftçiler, düzenlenen eğitim toplantılarında bilgilendiriliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

        Kayabaşı ve Adaköy mahallelerinde düzenlenen eğitim toplantılarında, çiftçilere hayvancılık desteklemeleri, buzağı besleme ve hayvansal hastalıklar konularında bilgiler verildi.

        Üreticilerin talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, hayvancılık sektörü hakkındaki son gelişmeler de anlatıldı.

        Çiftçilere yönelik toplantıların devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı
        Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı
        9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
        9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da "9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da "9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"...
        Depremzede çift, inşaat işlerinde de el ele verdi
        Depremzede çift, inşaat işlerinde de el ele verdi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş´ın katıldığı programda Filistinliler için dua...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş´ın katıldığı programda Filistinliler için dua...