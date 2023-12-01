Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası tarafından traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerdeki farkındalığı artırmak amacıyla traktör sürücülerine yönelik "reflektör tak, görünür ol" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında uygulama noktasında traktör sürücülerine reflektör hediye edilerek bilgilendirme yapıldı.

- Beyşehir'de kış lastiği denetimleri yapıldı

Beyşehir'de zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.

İlçedeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Beyşehir-Isparta ile Beyşehir-Konya kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi.

Kış lastiği bulunanların ise diş derinliğine bakıldı.

Ekipler, sürücüleri, araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.

Zorunlu olduğu halde trafiğe kış lastiği olmadan yola çıkan araçların sürücülerine işlem yapıldı.

- Çiftçiler bilgilendiriliyor

Beyşehir ilçesindeki çiftçiler, düzenlenen eğitim toplantılarında bilgilendiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

Kayabaşı ve Adaköy mahallelerinde düzenlenen eğitim toplantılarında, çiftçilere hayvancılık desteklemeleri, buzağı besleme ve hayvansal hastalıklar konularında bilgiler verildi.

Üreticilerin talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, hayvancılık sektörü hakkındaki son gelişmeler de anlatıldı.

Çiftçilere yönelik toplantıların devam edeceği belirtildi.