Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da "9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nda konuştu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada yaşayan bütün Yahudilere sesleniyorum. Siyonist Hristiyanların kışkırttığı terör devleti İsrail'in katliam yapmasını durdurun. Çünkü sizi tarih boyunca katliamlardan Müslümanlar kurtardı. Yahudileri tarih boyunca Müslümanlar himaye etti." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada yaşayan bütün Yahudilere sesleniyorum. Siyonist Hristiyanların kışkırttığı terör devleti İsrail'in katliam yapmasını durdurun. Çünkü sizi tarih boyunca katliamlardan Müslümanlar kurtardı. Yahudileri tarih boyunca Müslümanlar himaye etti." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Konya'da düzenlenen ve 52 farklı ülkeden lise, üniversite ile yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı "9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"na katıldı.

Erbaş, bir otelde düzenlenen programda, her yerde İslam'ın ne kadar şefkatli ve merhametli bir din olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.

Tarihte dünyayı huzura ve barışa hep İslam dininin kavuşturduğunu ifade eden Erbaş, "Bundan sonra da dinimiz, dünyayı huzura ve barışa kavuşturacak, bunu anlamamız lazım. Hz. Ömer, Kudüs'ün idaresini eline alınca orada bir barış ve huzur ortamı oluştu. Yahudi, Hristiyan, Müslüman, hep birlikte huzur içinde yaşadı. Ondan sonra Kudüs'ün adı 'Darüsselam' oldu." diye konuştu.

'Darüsselam' isminin tahrif edilmiş halinin 'Jerusalem' olduğunu belirten Erbaş, Batılıların tahrifçi olduğunu, bir şeylerde Müslüman ya da İslam kokusu olmasın diye, kavramlar ve isimleri tahrif edip katlettiklerini anlattı.

Siyonist Hristiyanlığın, Siyonist Yahudilik'ten daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Dünyada yaşayan bütün Yahudilere sesleniyorum. Siyonist Hristiyanların kışkırttığı terör devleti İsrail'in katliam yapmasını durdurun. Çünkü sizi tarih boyunca katliamlardan Müslümanlar kurtardı. Yahudileri tarih boyunca Müslümanlar himaye etti. Bunu anlamalısınız ey dünya Yahudileri. Zalim İsrail'i siz de durdurmak için harekete geçmelisiniz. Sizin bugün orada, barış içerisinde yaşamanızı engellemeye çalışıyorlar. İslam şefkati ve merhameti öne çıkaran bir dindir. Dünyayı İslam değiştirecek. Dünyaya iyiliği İslam getirecek. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var."