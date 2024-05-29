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        Konya'da sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

        KONYA'da akşam saatlerinde başlayan ve 2 saat aralıksız devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:52 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:55
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        Konya'da sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu
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        KONYA'da akşam saatlerinde başlayan ve 2 saat aralıksız devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

        Selçuklu ilçesinde saat 17.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur, kent genelinde etkili oldu. 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Şehrin ana arterlerinde su birikintileri hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. 118 evin bodrum katını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan duyurularda ise bazı tramvay hatlarında su birikintileri oluştuğu, ekiplerin su birikintilerine müdahale ettiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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