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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!

        Son dakika haberi 1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'Sibergköz-42' operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:16
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        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara merkezi 21 ilde kripto para dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

        Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'Sibergököz-42' operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.

        Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 'Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da operasyonlar düzenlendi.

        Düzenlenen operasyonda 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup 'saadet zinciri' sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (Yaklaşık 3️2 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1️27 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlar sonucunda 1️ milyar TL değerinde 1️77 adet taşınmaz ve 6️1 adet taşınır mal varlığına, 1️ adet ruhsatsız tabanca, 1️ adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."

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