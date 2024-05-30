İsviçre'nin Zürih kentinde, geçen yıl 10 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan tarihçi Prof. Dr. Özlem Kurumlar'ın (49), hayatını kaybettiği açıklandı.

Haziran ayında geçirdiği kazadan bir ay sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Prof. Dr. Özlem Kumrular, Çam ve Sakura Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılmıştı.

AA'da yer alan habere göre Doğan Kitap'tan yapılan açıklamada, Kumrular'ın, 354 gündür bilinci kapalı biçimde tedavisi sürüyordu.

İstanbul'da 1974'te doğan Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde, doktorasını ise İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde tamamladı.

TARİHİ ROMANLARA İMZA ATMIŞTI

Kumrular, "Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" gibi eserlere imza attı.