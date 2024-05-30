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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özlem Kumrular | Tarihi romanlarıyla bilinen Özlem Kumrular neden öldü

        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!

        "Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi romanlarıyla tanınan; 49 yaşındaki tarihçi yazar Prof. Dr. Özlem Kumrular'a, geçen yıl İsviçre'de, yoldan geçtiği sırada belediye otobüsü çarpmıştı. 354 gündür bilinci kapalı halde tedavi gören Kumrular hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:17
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        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
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        İsviçre'nin Zürih kentinde, geçen yıl 10 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan tarihçi Prof. Dr. Özlem Kurumlar'ın (49), hayatını kaybettiği açıklandı.

        AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLMİŞTİ

        Haziran ayında geçirdiği kazadan bir ay sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Prof. Dr. Özlem Kumrular, Çam ve Sakura Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılmıştı.

        BİLİNCİ KAPALI TEDAVİSİ SÜRÜYORDU

        AA'da yer alan habere göre Doğan Kitap'tan yapılan açıklamada, Kumrular'ın, 354 gündür bilinci kapalı biçimde tedavisi sürüyordu.

        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNUYDU

        İstanbul'da 1974'te doğan Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde, doktorasını ise İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde tamamladı.

        TARİHİ ROMANLARA İMZA ATMIŞTI

        Kumrular, "Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" gibi eserlere imza attı.

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