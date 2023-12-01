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        Konya'da otobüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, otobüsün tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:50
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        Konya'da otobüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde, otobüsün tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Konya-Adana kara yolu Karapınar girişinde C.Ç. idaresindeki 27 BNV 77 plakalı otobüs, önünde seyreden T.C. yönetimindeki 42 ASF 092 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüs şoförü ile bir yolcu, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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