Konya'da otobüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, otobüsün tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya-Adana kara yolu Karapınar girişinde C.Ç. idaresindeki 27 BNV 77 plakalı otobüs, önünde seyreden T.C. yönetimindeki 42 ASF 092 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile bir yolcu, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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