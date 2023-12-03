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        Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Akşehir'de tır ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:08
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        Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Akşehir'de tır ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Abdullah K. (30) idaresindeki 03 UE 756 plakalı tır Atakent Mahallesi yakınlarında D-300 kara yolunda Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyreden Mehmet D. (38) yönetimindeki 42 AGF 952 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle traktör refüje çarparak şarampole yuvarlandı.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü Mehmet D, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü Abdullah K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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