Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Akşehir'de tır ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Abdullah K. (30) idaresindeki 03 UE 756 plakalı tır Atakent Mahallesi yakınlarında D-300 kara yolunda Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyreden Mehmet D. (38) yönetimindeki 42 AGF 952 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör refüje çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Mehmet D, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Abdullah K. polis ekiplerince gözaltına alındı.