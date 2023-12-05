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        Halkapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanının Konya'da kurum ziyaretleri

        Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Konya'da çeşitli kurumlara ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:52
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        Halkapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanının Konya'da kurum ziyaretleri
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        Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Konya'da çeşitli kurumlara ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaymakam Ulusoy ve Başkan Bakkal, Halkapınar'da yapılması planlanan çeşitli proje ve ilçenin sorunları hakkında görüşmeler yapmak üzere KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş'i ziyaret etti.

        Kaymakam Enes Talha Ulusoy ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerimizde Yeşilyurt Mahallesi içme suyu sorunu, ilçede yapılması planlanan sportif ve kültürel faaliyetler ile proje aşamasında olan İlçe hastanesi yapımı ayrıca Ereğli, Halkapınar ve Halkapınar, İvriz karayolu çalışmaları gibi konular üzerinde İl müdürlerimizle istişarelerde bulunulduk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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