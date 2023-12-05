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        Konyaspor'dan sponsorlara teşekkür

        TÜMOSAN Konyaspor Kulübünce deplasman sponsoru firmalara teşekkür edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:55 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:55
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        Konyaspor'dan sponsorlara teşekkür
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        TÜMOSAN Konyaspor Kulübünce deplasman sponsoru firmalara teşekkür edildi.

        Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Çelikkayalar firma sahibi Ali Kaya önderliğinde bir araya gelen iş insanlarımızın, şehrimizin markası Konyaspor'umuza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

        Deplasmanda yapacağımız Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Beşiktaş, Pendikspor, Kasımpaşa maçlarına, Çelikkayalar, Atiker, Motorcu Yasin, Erkan Agro, OSES Çiğköfte, Hidoks Asansör ve Işıkbakır firmalarımız sponsor oldu."

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