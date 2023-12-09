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        Konya ve Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

        Konya ve Afyonkarahisar'da hekimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:52
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        Konya ve Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti
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        Konya ve Afyonkarahisar'da hekimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Konya'da hekimler ile tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan grup, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

        Alaaddin Bulvarı'ndan Kayalı Park Meydanı'na kadar sessiz şekilde yürüyen grup, İsrail'i protesto etti.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Filistinli Basel Shaqdeh, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de tıbbi malzemelerin teminini ve sağlık hizmetlerini engellediğini belirtti.

        İsrail'in bebeklerin ölümüne neden olunduğunu vurgulayan Shaqdeh, şunları kaydetti:

        "Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, kadınların, çocukların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz."

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar İmaret Camisi avlusunda beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve sağlık çalışanları, hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Hekim ve sağlık çalışanları, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Furkan Altıntaş, Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

        İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiğini anlatan Altıntaş, "Basın mensupları, arama kurtarma erleri, sağlık çalışanlarının yanı sıra binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir." dedi.

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