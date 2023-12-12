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        Kulu'da sis etkili oluyor

        Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:23
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        Kulu'da sis etkili oluyor
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        Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçede halen etkisini sürdüren sis nedeniyle Ankara - Konya - Aksaray kara yolunda görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        İlçe giriş çıkışlarındaki kontrol noktaları kuran trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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