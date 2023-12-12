Kulu'da sis etkili oluyor

Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede halen etkisini sürdüren sis nedeniyle Ankara - Konya - Aksaray kara yolunda görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İlçe giriş çıkışlarındaki kontrol noktaları kuran trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor.

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