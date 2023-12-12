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        Konya'da 11 bin 144 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu hap ve bir miktar esrarın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:30
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        Konya'da 11 bin 144 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu hap ve bir miktar esrarın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen araç ve ikametlere operasyon düzenledi.

        Aramalarda 11 bin 144 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.S. ve İ.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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