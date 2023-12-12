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        Konya'da bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığa müebbet hapis cezası istemi

        Konya'nın merkez Meram ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen gencin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında, müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:24
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        Konya'da bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığa müebbet hapis cezası istemi
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        Konya'nın merkez Meram ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen gencin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında, müebbet hapis cezası talep edildi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Mustafa T, Orhan S. ve suça sürüklenen çocuk H.Ş.O'nun arkadaş oldukları, kendilerince uyuşturucu sattığını belirledikleri kişileri darbederek, ellerindeki uyuşturucuları aldıkları belirtildi.

        Sanıkların amacının uyuşturucuyu alıp satmak mı yoksa satışını engellemek mi olduğunun anlaşılamadığının aktarıldığı iddianamede olay gününe ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

        "Şüpheliler Orhan S. Mustafa T. ve H.Ş.O'nun birlikte suç işleme iradesi kapsamında ortak hareket ederek maktulü öldürme amacıyla takip ettikleri, Mustafa T. ve Orhan S'nin tabancalarıyla maktule birden fazla kez ateş ettikleri, maktulün de olay sırasında arkasından gelen şüphelilere ateş ettiği, şüphelilerin maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri, müşterek fail statüsünde 'kasten öldürme' suçunu işledikleri anlaşılmıştır. H.Ş.O'nun olay sırasında üzerinde tabanca olmamasına rağmen Orhan S. ve Mustafa T'nin yanında bulunarak ve olay sonrası hep birlikte kaçarak maktule yönelik 'kasten öldürme' suçunda eylemlere destek verip, 'fiillerini kolaylaştırıp, suç işleme kararını kuvvetlendiren ve yardım eden' olarak kabulü gerekmektedir."

        Savcı, sanıklar Mustafa T, Orhan S. ve suça sürüklenen çocuk H.Ş.O'nun "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

        İddianamede ayrıca sanıkların ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan da cezalandırılmaları istendi.

        Sanıklar 2 Şubat 2024'te hakim karşısına çıkacak.

        - Olay

        Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta 17 Haziran'da bir okulun önünde Enes Akyol'un (20) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlatmış, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin kimliği tespit edilmiş, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Mustafa T, Orhan S. ve suça sürüklenen çocuk H.Ş.O'yu gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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