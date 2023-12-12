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        Konya'da 2 kişi silahla yaralandı

        Konya'nın Altınekin ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:56
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        Konya'da 2 kişi silahla yaralandı
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        Konya'nın Altınekin ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        M.K.D. (27), Hacınuman Mahallesi Giymir Yaylası'nda, tartıştığı M.S. (42) ile M.T.K'yi (31) silahla yaraladı.

        Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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