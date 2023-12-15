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        Hüyük'ten kısa kısa

        Konya'nın Hüyük ilçesinde, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistinli çocuklar için kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:09
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        Hüyük'ten kısa kısa
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistinli çocuklar için kermes düzenledi.

        Okulun 5. sınıf öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte toplanan paraları, Filistin'deki çocuklara gönderecek.

        Öğrenciler, düzenlenen kermesten dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

        - "Haydi Konuş Bakalım" yarışması

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Haydi Konuş Bakalım" yarışmasında yarı finaller sona erdi.

        Yarışmaya katılan Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri finale yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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