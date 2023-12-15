Yunak'ta kural ihlali yapan sürücüler "cayrokopter" ile tespit edildi

Konya'nın Yunak ilçesinde jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik kurallarını ihlalinin önüne geçilmesi amacıyla havadan denetim yapıldı.

Denetimde Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan ile İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin İmren koordinesindeki görevliler çevre il ve ilçelere bağlantılı kara yollarında kural ihlali yapan sürücüleri cayrokopter aracılığıyla tespit etti.

Üzerindeki kamera sistemiyle yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık iletme kabiliyetine sahip cayrokopter, denetime destek verdi.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimde 321 araç ve sürücü kontrol edilirken 4 araç trafikten men edildi.

Trafik kurallarına uymadığı belirlen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Kaymakam Özgür Pelvan , trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hava araçlarının desteğiyle yürütülen faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.