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        Konya'da elini spiral makinesine kaptıran işçinin parmağı koptu

        Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elini spiral makinesine kaptıran işçinin bir parmağı koptu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:51 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:51
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        Konya'da elini spiral makinesine kaptıran işçinin parmağı koptu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elini spiral makinesine kaptıran işçinin bir parmağı koptu.

        Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde bir inşaatta sıvacı olarak çalışan Müslüm Ağırman, spiral makinesiyle kesim yaparken elini makineye kaptırdı.

        Baş parmağı kopan Ağırman, diğer işçiler tarafından Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Ağırman, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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