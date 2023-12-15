Konya'da elini spiral makinesine kaptıran işçinin parmağı koptu
Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elini spiral makinesine kaptıran işçinin bir parmağı koptu.
Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elini spiral makinesine kaptıran işçinin bir parmağı koptu.
Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde bir inşaatta sıvacı olarak çalışan Müslüm Ağırman, spiral makinesiyle kesim yaparken elini makineye kaptırdı.
Baş parmağı kopan Ağırman, diğer işçiler tarafından Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.
Ağırman, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
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