Konya'da tanker ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 42 CGF 63 plakalı tanker, Alaaddin Mahallesi'ndeki kavşakta Ü.G'nin kullandığı 33 CUF 74 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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