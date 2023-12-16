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        Konya'da tanker ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:01
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        Konya'da tanker ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 42 CGF 63 plakalı tanker, Alaaddin Mahallesi'ndeki kavşakta Ü.G'nin kullandığı 33 CUF 74 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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