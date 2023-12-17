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        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu, kumar ve ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:33
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        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu, kumar ve ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

        Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda sentetik uyuşturucu, esrar ile 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

        Ekiplerin ruhsatsız silah ticareti yapan ve kullanan kişilere başlattığı operasyonlarda ise 68 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile 16 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        İlçede kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik umuma açık mekanlarda yapılan çalışmalarda ise 26 kişi tespit edilerek toplamda 430 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca yapılan kimlik sorgularında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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