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        Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde anten tamir ederken 3. kattaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:55
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        Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde anten tamir ederken 3. kattaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Murat Tanık (44), anten tamiri için gittiği Alparslan Mahallesi'nde, bir yakınına ait apartmanın 3. katındaki evinin balkonuna çıktı.

        Tanık, anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Tanık'ı, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Konya Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan Tanık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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