Konya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yasa dışı yollardan üretilen silah parçalarının ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında İstanbul plakalı araçta yasa dışı üretilen silah parçaları olduğunu belirledi.

Yeni Antalya yolu Engilli Kavşağında durdurulan araçta bulunan Y.S. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 2 tabanca kabzası, 3 sürgü, 3 namlu, 2 şarjör, 22 tabanca mermisi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.