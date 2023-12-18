Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde yasa dışı yollardan üretilen silah parçalarının ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde yasa dışı yollardan üretilen silah parçalarının ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında İstanbul plakalı araçta yasa dışı üretilen silah parçaları olduğunu belirledi.

        Yeni Antalya yolu Engilli Kavşağında durdurulan araçta bulunan Y.S. gözaltına alındı.

        Araçta yapılan aramada 2 tabanca kabzası, 3 sürgü, 3 namlu, 2 şarjör, 22 tabanca mermisi ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!

        Benzer Haberler

        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslara...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslara...
        Mevlana, 'Şeb-i Arus' töreniyle anıldı
        Mevlana, 'Şeb-i Arus' töreniyle anıldı
        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesa...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesa...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Şebiarus duasına k...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Şebiarus duasına k...