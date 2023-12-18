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        Konya'da 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:21
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        Konya'da 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreste ve bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Olayla ilgili Y.S. ile D.B. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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