Konya'da 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste ve bir araçta arama yaptı.

Aramalarda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.S. ile D.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.