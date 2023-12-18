Konya'da 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste ve bir araçta arama yaptı.
Aramalarda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili Y.S. ile D.B. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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