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        Akşehir Devlet Hastanesi'ne anjiyografi cihazı alındı

        Akşehir Devlet Hastanesi'nde alınan yeni anjiyografi cihazı iki ay içinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:28
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        Akşehir Devlet Hastanesi'ne anjiyografi cihazı alındı
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        Akşehir Devlet Hastanesi'nde alınan yeni anjiyografi cihazı iki ay içinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

        Hastaneye getirilen ve iki ay içerisinde anjiyo işleminin yapılmaya başlayacağını ifade eden Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem, "2021 Eylül ayında Sağlık Bakanlığı'nca Akşehir Devlet Hastanesine bir anjiyo merkezi kurulumu için izin verilmiş ve bu izin sonrası gerekli girişimler yapılarak ihale sürecine geçilmişti." dedi.

        İhale sonuçlandırılarak Akşehir Devlet Hastanesi'ne anjiyo cihazının tahsisi yapıldığını kaydeden Erdem, şöyle devam etti:

        "16 Aralık 2023 tarihinde ihaleyi alan firma cihazı ve tüm parçalarını hastaneye getirerek teslim etti. Yaklaşık iki ay içerisinde cihazın montajı, kurulacak alanın fiziki tadilatı, birtakım eğitimler ve kadro tahsisleri gerçekleştirilerek en yakın zaman da şehrimizde ilk anjiyo işleminin yapılmasını planlanıyoruz. Bu cihaz sayesinde gerçekten hastaneye boyut atlatacak bu hizmetle hem kalp krizi geçiren hastaların yerinde tedavisi hem de çabuk müdahale anlamında büyük faydaları olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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