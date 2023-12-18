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        Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi

        Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2023 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:06
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        Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi
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        Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2023 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

        KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2022 yılında ilçedeki toplam vergi tahakkukunun yaklaşık 285 milyon lira olurken, tahsilat tutarının ise yaklaşık 204 milyon lira olduğunu söyledi.

        Programda, vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

        Programa, Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve üyeler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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