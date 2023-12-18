Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Güneysınır Halk Eğitimi Merkezi Gazze için üretiyor

        Konya Güneysınır Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmen ve kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bulunanlar için battaniye ve havlu üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:04 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneysınır Halk Eğitimi Merkezi Gazze için üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Güneysınır Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmen ve kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bulunanlar için battaniye ve havlu üretiyor.

        Battaniyeler, Giyim Üretim Teknolojileri Kursu usta öğreticileri ve kursiyerler tarafından dikildikten sonra paketleme işlemlerinin ardından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Öğretmen ve kursiyerler, böyle bir projede yer aldıkları için son derece mutlu olduklarını istek ve şevkle üretimi gerçekleştirdiklerini, planlanan 300 battaniye ve 300 çift havluyu en kısa sürede teslim edeceklerini belirttiler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi
        Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi
        Seydişehir'de yediği mantardan zehirlenen bir kişi tedaviye alındı
        Seydişehir'de yediği mantardan zehirlenen bir kişi tedaviye alındı
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya'da
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya'da
        Akşehir Devlet Hastanesi'ne anjiyografi cihazı alındı
        Akşehir Devlet Hastanesi'ne anjiyografi cihazı alındı
        Seydişehir'de belediye personeline iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi veril...
        Seydişehir'de belediye personeline iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi veril...
        Konya'da 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Konya'da 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi