Akşehir'de park halindeki araç yandı

Akşehir'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.

Selçuk Mahallesi'nde bir otoparkta park halindeki 42 ATF 854 plakalı hafif ticari araç yanmaya başladı.

Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.