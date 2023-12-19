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        Konya'da devrilen kepçenin altında kalan operatör yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaatın çevre duvarının çökmesi sonucu devrilen kepçenin altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:22
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        Konya'da devrilen kepçenin altında kalan operatör yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaatın çevre duvarının çökmesi sonucu devrilen kepçenin altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı.

        Cahı Mahallesindeki bir inşaatın çevre duvarının toprak dolgusunu yapan operatör Hüseyin T'nin kullandığı kepçe, duvarın çökmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan kepçe operatörü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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