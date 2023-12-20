Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Aramalarda, kamyonetin kasanında bulunan hava kompresörünün içerisine gizlenmiş 6 kilo 102 gram metamfetamin ele geçirildi.
Merkez Selçuklu ilçesinde ise durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 203 gram skunk ve 204 gram sentetik kannabinoid bulundu.
Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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