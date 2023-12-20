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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:14
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

        Aramalarda, kamyonetin kasanında bulunan hava kompresörünün içerisine gizlenmiş 6 kilo 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Merkez Selçuklu ilçesinde ise durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 203 gram skunk ve 204 gram sentetik kannabinoid bulundu.

        Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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