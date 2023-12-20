Konya'da mantardan zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı Konya'nın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde ikamet eden F.Ç. (43) ve kızı B.E. (10) akşam yemeğinde mantar yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan anne ile kızı, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.