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        Konya'da soba patlaması sonucu kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerinde soba patlaması sonucu kadın çalışan ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:14
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        Konya'da soba patlaması sonucu kişi yaralandı
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        Konya’nın Kulu ilçesinde bir iş yerinde soba patlaması sonucu kadın çalışan ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde oto kaporta atölyesinde temizlik yapan Tuğba Y. (28) iddiaya göre sobayı tinerle tutuşturmaya çalışırken soba aniden alev alarak patladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlama sonrası ortaya çıkan yangını itfaiye ekipleri hızla söndürürken, ağır yaralanan Tuğba Y. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yarılı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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