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        Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:47
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        Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Ülkü Ocakları Bozkır İlçe Başkanlığınca terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Anıt Meydanı'nda başlayan yürüyüş Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığında sona erdi.

        Yürüyüşe katılanlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak, ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

        Duanın ardından program sona erdi.

        Bozkır İlçe Ülkü Ocakları Başkanı ​Gökmen Efe Nazilli​, ​12 şehit için toplandıklarını, hain teröristlere karşı tek yumruk, tek bir bütün olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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