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        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:14
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, T.Ö. ve S.A'nın zaman zaman ilçe dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığını belirledi.

        Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Aramalarda, merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyen ve aşırı bağımlılık yapan bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası hakimliğe çıkartılan zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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