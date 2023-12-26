Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, T.Ö. ve S.A'nın zaman zaman ilçe dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığını belirledi.

Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyen ve aşırı bağımlılık yapan bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası hakimliğe çıkartılan zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.

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