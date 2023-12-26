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        Akşehir'de kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 24 bin 330 lira para ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:16
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        Akşehir'de kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 24 bin 330 lira para ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Mahallesinde bulunan bir kıraathanede oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

        Adrese düzenlenen operasyonda E.B, İ.T, M.K, G.İ, H.B. ve M.A. ile işyeri sahibi H.Ö. gözaltına alındı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere ve 1400 liraya el konuldu.

        İşyeri sorumlusu H.Ö. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynayan kişilere toplam 24 bin 330 liralık ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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