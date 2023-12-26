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        Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Satranç Turnuvası sona erdi

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Konya il Temsilciliği ve Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Satranç Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:34
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        Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Satranç Turnuvası sona erdi
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        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Konya il Temsilciliği ve Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Satranç Turnuvası sona erdi.

        Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen oyuncu başına 35’+30’’ zaman temposuyla İsviçre sistemi, 7 tur üzerinden yapılan turnuva sonunda derece alan sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

        8 yaş ve altı,10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 16 yaş ve altı kategorisinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Özel sporcular, Nurullah Demir, Mustafa Kahraman ve Muhammed Adil Güdül de turnuvaya katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri

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